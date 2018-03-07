В невьянской колонии прошли соревнования по армрестлингу среди заключенных

16:50 | 10.03.2018

Соревнования проходили в ИК-46 в Невьянске.



Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области, всех участников, то есть 26 человек, разделили на три весовые категории. Каждый спортсмен должен был одержать победу большее количество раз в рамках своей весовой группы. Удалось это сделать осуждённому отряда №4 (весовая категория до 75 килограмм), заключённому отряда №6 ОУС (до 90 килограмм) и спортсмену отряда №7 (свыше 90 килограмм).



Также в пресс-службе ведомства сообщают, что осужденные остались довольны соревнованиями, а также получили заряд позитива.



Фото: mrsss.ru