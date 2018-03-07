Ночью в Ивделе загорелась иномарка

15:08 | 10.03.2018

Сегодня утром пожарные выехали на улицу Космонавтов в Ивделе, где загорелась «Тойота-Королла».



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожар затронул 4 кв. м. Повреждён салон и моторный отсек иномарки. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Через 20 минут после приезда пожарных очаг возгорания был ликвидирован.



Фото: Iurist su