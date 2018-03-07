В начале недели на Урале вновь ударят морозы

13:08 | 10.03.2018

До минус 22, местами до минус 28 градусов опустится температура воздуха ночью в понедельник 12 марта. Согласно прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, столь холодной станет вся новая рабочая неделя в Свердловской области.



Днем холодная погода также сохранится. Столбики термометра в области днём застынут на отметке минус 5–10 градусов, в Екатеринбурге — минус 5–7 градусов.



Ожидается переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер западный 3–8 метров в секунду.



Фото: pikabu.ru