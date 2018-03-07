Вчера на Фурманова в Екатеринбурге сгорел автомобиль ВАЗ

09:53 | 10.03.2018

Сообщение о пожаре поступило вчера вечером, в 17:01. На ул. Фурманова в Екатеринбурге до тла сгорел автомобиль «ВАЗ-2106».



Как сообщают в ГУ МЧС РФ по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава.



Фото: golos.io