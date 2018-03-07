В конце апреля в Екатеринбурге откроется Парк футбола

16:45 | 9.03.2018

В преддверии чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге появится Парк футбола, открытие которого запланировано на 29–30 апреля. В рамках мероприятия запланированы мастер-классы и автограф-сессии международных и российских звезд футбола.



В Парке футбола гостей обещают порадовать футбольными играми на открытом воздухе, аттракционами и мультимедийными викторинами. Однако о том, кто из звезд футбола приедет в Екатеринбург, пока неизвестно.



Отметим, что Парк футбола чемпионата мира по футболу также посетит Ростов-на-Дону, Волгоград, Саранск, Самару, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград и Москву.



Фото: sf-era.com