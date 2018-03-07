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Рубрика: Новости дня


16:45 | 9.03.2018

В конце апреля в Екатеринбурге откроется Парк футбола

В преддверии чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге появится Парк футбола, открытие которого запланировано на 29–30 апреля. В рамках мероприятия запланированы мастер-классы и автограф-сессии международных и российских звезд футбола.

В Парке футбола гостей обещают порадовать футбольными играми на открытом воздухе, аттракционами и мультимедийными викторинами. Однако о том, кто из звезд футбола приедет в Екатеринбург, пока неизвестно.

Отметим, что Парк футбола чемпионата мира по футболу также посетит Ростов-на-Дону, Волгоград, Саранск, Самару, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград и Москву.

Фото: sf-era.com

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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