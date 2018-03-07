Нижний Тагил посетили международные наблюдатели ОБСЕ

16:20 | 9.03.2018

Вчера в Нижнем Тагиле побывали международные наблюдатели ОБСЕ, которые будут следить за ходом подготовки к президентским выборам в России.



Представитель Дании Инге Кристьянсен и представитель Великобритании Александр Андерсон входят в состав Международной миссии по наблюдению Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Как сообщает «Тагильский рабочий», в Нижнем Тагиле они посетили Территориальную избирательную комиссию Ленинского района, где пообщались с организаторами выборов.



По итогам своего пребывания в Нижнем Тагиле наблюдатели направят аналитические отчеты в штаб Миссии в Москве.



Фото: cdn1.img.sputnik-abkhazia.info