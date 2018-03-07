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Рубрика: Новости дня


13:49 | 9.03.2018

Свердловская прокуратура выиграла судебный процесс у «крестного отца» лесозаготовителей

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области, вставшего на сторону региональной прокуратуры в споре с основным распорядителем зеленых насаждений — ГБУ «Уральская база авиационной охраны лесов», которое подчиняется Департаменту лесного хозяйства. «Уральская авиабаза» заключает договоры поставки заготовленной древесины с коммерческими компаниями без проведения торгов, что, по мнению прокуратуры, является нарушением Федерального закона «О защите конкуренции».

Заключение спорных договоров без проведения публичных торгов не позволяет обеспечить право на справедливость, публичность, открытость и прозрачность процедуры привлечения к выполнению работ для государственных нужд, посчитали в Арбитражном суде Свердловской области, который постановил признать недействительными (ничтожными) договоры поставки заготовительной древесины от 11.05.2017, а также договоры подряда на выполнение работ по заготовке древесины от 22.05.2017, заключенные между ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» и ООО «Румб лес».

Не согласившись, «Уральская база авиационной охраны лесов» обратилась в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просила решение первой инстанции отменить, а в удовлетворении иска отказать, но безуспешно. Решение оставлено в силе, и теперь, как сообщал ранее veved.ru (читать здесь), участникам рынка придется приспосабливаться к новым условиям, участвуя в аукционах.

Отметим, что апелляционная жалоба послужила приостановлением для иных судебных разбирательств, основанием для которых стали также заявления заместителя прокурора Свердловской области о нарушениях при заключении договоров поставки заготовительной древесины и договоров подряда на выполнение работ по заготовке древесины. Но, с учетом последнего решения, они вновь возобновятся уже на следующей неделе.

© «Вечерние Ведомости»

 


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