Сотрудники екатеринбургской Росгвардии дважды за ночь пресекли распространение наркотических средств

13:11 | 8.03.2018

Об этом сообщает пресс-служба УВО ФСНГ по Свердловской области.



Первый случай был выявлен в Верх-Исетском районе. Экипаж вневедомственной охраны обнаружил автомобиль «Тойота», который был припаркован у обочины с включенными аварийными огнями. Росгвардейцы решили проверить автомобиль на предмет нахождения в розыске. Люди в салоне нервничали, а один из них, выйдя из автомобиля, попытался выбросить в сугроб пакетик с веществом зеленого цвета. Также сотрудники вневедомственной охраны обнаружили самодельное устройство для курения наркотических средств. На место была вызвана оперативно-следственная группа. Вещество изъято на экспертизу.



Через некоторое время экипаж Росгвардии заметил двух граждан, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться, а один выбросил сверток, обмотанный изолентой, в котором также оказалось вещество, похожее на наркотики. Произошло это в Орджоникидзевском районе.



Фото: uvo-vlg.ru