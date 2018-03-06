Ювенальный беспредел в Карпинске. У семьи отняли пятерых детей, органы опеки предлагают отцу уйти из дома

Как сообщает, в городе Карпинске Свердловской области многодетной матери, у которой ранее без вразумительных объяснений отобрали пятерых несовершеннолетних детей, разрешили лечь в больницу с двухлетним сыном. Четверых детей в возрасте 3, 6, 7 и 14 лет органы опеки и попечительства Карпинска отправили из больницы в социально-реабилитационное учреждение.Как говорит сама женщина представителям СМИ и общественных организаций, её вызвали в управление социальной защиты и сообщили о том, что четверых детей переводят из больницы в социально-реабилитационный центр, а ей вместе с двухлетним сыном предложили лечь в городскую больницу. Ранее женщина сама хотела лечь в больницу с детьми, но тогда ей заявляли, что в больнице «её не будут кормить».По словам женщины, изъятие детей сопровождалось крайне странными условиями как посещения их в больнице, так и возврата их матери. Сотрудники органов опеки потребовали от матери подписать заявление о добровольном помещении детей в социально-реабилитационный центр. Безусловно, женщина подписывать заявление отказалась. По словам матери, органы опеки сообщили, что вернут ей детей только в том случае, если её муж не будет проживать вместе с ними, пока идёт полицейская проверка в отношении его, а идёт она с 2013 года. Кроме того, посещать детей в больнице сможет только мать, а отцу запрещено встречаться с ними.История эта длится без малого в течение пяти лет, с нервотрёпкой, но без особых эксцессов. Но вот вечером 26 февраля в квартиру семьи Савченко пришли сотрудники соцзащиты и полиции города Карпинска, пояснив, что поступил сигнал о том, что в семье якобы наносят побои несовершеннолетним детям, и начали осмотр детей прямо в квартире, после чего увезли их в больницу. В свою очередь родители утверждают, что никакого насилия над детьми в семье не было. Более того, перед тем, как детей увезли, родители сделали видеозапись, на которой видно, что у детей нет следов побоев.На сегодняшний день проблемами семьи Савченко занимается Общероссийская общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС), которая представляет интересы данной семьи. К решению проблемы подключились средства массовой информации. За всё время, пока они занимаются проблемами этой семьи, сделана масса запросов в органы опеки, правоохранительные органы, ни на один запрос не получено вразумительного ответа, только дежурные отписки.Сама мама пятерых отобранных у неё детей написала заявление в региональное следственное управление СКР.«Считаю, что представители органов системы межведомственного взаимодействия превысили свои полномочия, отобрав наших детей без составления соответствующих документов и без предъявления каких-либо постановлений руководителей органов опеки или суда. Однако оснований для отобрания, регламентированных ст. 77 Семейного кодекса РФ, не было, поскольку нашим детям не существовало непосредственной угрозы для жизни и здоровья в момент их отобрания», — написала женщина в заявлении.Налицо все признаки пресловутой ювенальной юстиции, которой, как мы знаем, нет в нашей стране, за исключением отдельных городов, таких как Карпинск например. Действия сотрудников управления социальной защиты Карпинска, вне всякого сомнения, имеют все признаки превышения должностных полномочий и самоуправства. Только пока не понятно, кто и как их за это накажет.На данный момент родители, общественники и СМИ пишут во все возможные инстанции, чтобы получить ответы на вопросы. За что изъяли детей, на каком основании их удерживают в больнице, когда их вернут и кто будет нести ответственность за то, что дети понесли страдания после того, как были разлучены с матерью?На фотографии Светлана и Иван Савченко — родители, детей которых изъяли из семьи.Фото: Дина Сударева, «Вечерний Карпинск»