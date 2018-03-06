Возле гостиницы «Большой Урал» иномарка врезалась в бетонный забор

10:18 | 8.03.2018

Инцидент произошел на Мамина-Сибиряка, 80. Автомобиль Nissan, судя по всему, после столкновения оказался не на ходу. Владелец автомобиля, видимо, не стал вызывать эвакуатор, а просто ушёл, оставив машину на месте ДТП. От удара о бетонный забор у иномарки разбита вся передняя часть.



— Nissan стоит, упёршись в стену. Рядом никого нет. Водитель, похоже, успел отпраздновать 8 Марта, — сообщил проезжавший мимо житель Екатеринбурга.



Фото: avtoline.biz