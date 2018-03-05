Полиция задержала женщину — кассира банка из Туринска, которая украла 11 миллионов рублей

21:08 | 6.03.2018

Как сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сегодня в полдень сыщики управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области под руководством полковника полиции Натига Байрамова установили местонахождение женщины — кассира коммерческого банка города Туринска, которая подозревается в хищении 11 миллионов рублей. Часть пропавших денег изъята, дама 1958 года рождения доставлена для проведения следственных действий в дежурную часть территориального ОВД.



По данным Валерия Горелых, оперуполномоченные все это время вели розыск знакомых и родственников женщины. Один из людей, хорошо знавших внезапно разбогатевшую беглянку, выдал адрес ее тайной квартиры в микрорайоне Уралмаш. Там преступницу сотрудники полиции и задержали.



«Подозреваемая кается в случившемся и плачет, утверждая, что не понимает, как с ней такое безобразие могло произойти. Говорит, якобы затмение случилось в голове. Сейчас кассира сыщики проверяют на полиграфе. До судебного разбирательства она будет находиться под подпиской о невыезде», — отметил полковник Горелых.



По данному факту органами внутренних дел возбуждено и расследуется уголовное дело о присвоении в особо крупном размере. За данное преступление женщине могут присудить 10 лет лишения свободы. Сейчас расследование дела продолжается.





Фото: opengaz.ru