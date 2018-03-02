Евгений Куйвашев обсудил с победителями конкурса «Лидеры России» перспективы сотрудничества

21:13 | 5.03.2018

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с победителями всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В ходе встречи глава региона и участники конкурса договорились вместе развивать институт наставничества и помогать уральской молодежи в профессиональной ориентации.



Как сообщает сайт правительства Свердловской области, Евгений Куйвашев пригласил участников встречи войти в кадровый резерв своей управленческой команды, принять участие в стажировках, а также стать членами общественных советов, созданных при органах исполнительной власти Свердловской области. По мнению губернатора, такая форма взаимодействия власти и жителей региона, как работа общественных советов, себя хорошо зарекомендовала. Победители «Лидеров России», в свою очередь, согласились на сотрудничество.



Напомним, в финальном этапе всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» приняли участие 300 человек, а по итогам конкурсных испытаний победителями были признаны 103 человека, в том числе пятеро свердловчан: Сергей Антонов, Виталий Баскин, Екатерина Вебер, Илья Родионов и Денис Тур.



Фото: instagram.com/evgenykuyvashev