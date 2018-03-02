В Екатеринбурге из-за ДТП на проспекте Космонавтов образовалась огромная пробка

18:53 | 5.03.2018

В Екатеринбурге на пересечении улиц Космонавтов и Турбинной столкнулись четыре автомобиля, в результате чего на участке проспекта Космонавтов образовалась длинная пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения не превышает семи километров в час.



По информации очевидцев, в результате ДТП по крайней мере один из автомобилей сильно поврежден. В настоящий момент информация о пострадавших неизвестна.



Отметим, что в настоящее время пробки на дорогах Екатеринбурга оцениваются в 8 баллов.



Фото: «Инцидент. Екатеринбург»/vk.com