Делегация Международного бюро выставок прибудет в Екатеринбург 2 апреля

17:55 | 5.03.2018

Делегация Международного бюро выставок намерена посетить уральскую столицу в начале апреля. Визит продлится три дня, со 2 по 4 апреля.



Представители МБВ должны оценить возможность и целесообразность проведения в Екатеринбурге Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году.



Напомним, что город-победитель станет известен в ноябре 2018 года. С Екатеринбургом соперничают Осака, куда делегация МБВ прибудет уже завтра, и Баку, куда визит запланирован на 17-19 апреля.





Фото: twitter.com