На проспекте Ленина в Екатеринбурге ликвидировали стенды с афишами

11:30 | 4.03.2018

Ликвидацией стендов занимались вечером 3 марта. Ранее екатеринбургский общественник Роман Тихонов написал на своей страничке в Facebook, что афишные стенды заполонили все улицы.



— Прошёл плановый демонтаж, — сказали в пресс-службе МУГИСО. — Недавно были торги на проведение демонтажа, и подрядная организация выехала, чтобы убрать эти незаконные афишные стенды.



Однако представитель собственника стендов заявил, что они были установлены законно.



— Эти афишные стенды согласованы с МУГИСО, — заявил Анатолий, заместитель директора рекламной компании, установившей стенды. — Их просто увезли, чтобы подкрасить, отремонтировать.



Фото: rgkation.ru