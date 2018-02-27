Глава Министерства здравоохранения РФ поддержала программу Свердловской области по установке уличных дефибрилляторов

16:20 | 3.03.2018

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поддержала идею оснастить дефибрилляторами общественные места – станции метро, стадионы, аэропорты, вокзалы. Программа была разработана в Свердловской области и сегодня ее презентовали главе Минздрава во время рабочего визита в Екатеринбург.



Вероника Скворцова отметила следующее: «Мы сегодня видели новые приборы – достаточно простые дефибрилляторы, которыми сможет воспользоваться любой человек. Сам аппарат объясняет, что и как делать в том случае, если у кого-то на ваших глазах произошла внезапная остановка сердца. Если тут же не помочь человеку, то через три минуты даже скорая не поможет. Самое интересное, что эти приборы работают только тогда, когда надо. Если у человека есть собственное сердцебиение, оно не собьётся».



Первая партия аппаратов поступила в распоряжение Уральского кардиологического института сегодня. Учреждение будет распределять приборы по местам массового скопления людей.



Фото: stormoff.ru