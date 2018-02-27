Сотрудника полиции из Нижнего Тагила подозревают в вождении автомобиля в нетрезвом виде

14:42 | 3.03.2018

Инцидент, в котором были задействованы два автомобиля, произошел вчера, 2 марта, на ул. Тагилстроевской, 1, в микрорайоне ГГМ в Нижнем Тагиле. Одна из пострадавших утверждает, что аварию устроил пьяный сотрудник полиции.



Женщина, в машину которой въехал автомобиль под управлением сотрудника ДПС, уверяет, что тот был пьян. До того как удариться о её авто, мужчина проехал два пешеходных перехода.



Также пострадавшая говорит, что приехавшие на место сотрудники ГИБДД отказались возбуждать административное дело. А от медосвидетельствования второй участник аварии, заподозренный в управлении автомобилем в нетрезвом виде, отказался.



В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что водитель автомобиля ВАЗ-21093, следуя со стороны улицы Дружинина в сторону Уральского проспекта, у дома 1 по улице Тагилстроевской допустил столкновение с двигающейся во встречном направлении автомашиной «Шевроле-Лачетти» под управлением мужчины 1982 года рождения. За рулём ВАЗа действительно был сотрудник полиции.



Инцидент прокомментировал глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых: «Сотрудник полиции Нижнего Тагила, о котором идёт речь, был освидетельствован, и в его крови действительно обнаружен алкоголь. Уже принято решение об увольнении его из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, по распоряжению начальника нижнетагильского гарнизона полковника Ибрагима Абдулкадырова по факту произошедшего ЧП назначена и проводится служебная проверка, по её итогам будет дана принципиальная оценка непосредственным руководителям виновника аварии. За упущения в работе по воспитанию личного состава они будут привлечены к дисциплинарной ответственности».





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