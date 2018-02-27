На Московской в автомобильной аварии пострадало несколько человек

13:50 | 3.03.2018

Инцидент произошел сегодня утром. На перекрёстке Московской и Попова столкнулись две иномарки. Авария перегородила полосу. Из-за этого на дороге образовалась пробка, затруднён проезд от Малышева до Ленина.





Из-за аварии трамваи, которые шли с Ленина на Московскую, отправили по другому маршруту. Со стороны ВИЗа в направлении Московской трамваи тоже поехали не по маршруту.



Двоих пострадавших с места аварии госпитализировали.



Фото: 1obl.ru