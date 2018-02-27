Эксперты распознали природу взрывов, произошедших на недостроенной телебашне в начале февраля

09:55 | 3.03.2018

Ростехнадзор сообщил защитникам телебашни о природе взрывов, произошедших на самом известном екатеринбургском долгострое в начале февраля.



В своём ответе ведомство сообщило, что 15-19 февраля специалистами были проведены внеплановые проверки на объекте. Выяснилось, что демонтажные работы были произведены не с помощью взрывчатого вещества, а с помощью пиротехники, разрешение на использование которой не требуется.



Сейчас обращение защитников телебашни передано в ГУ МЧС, поскольку именно это ведомство занимается регулированием использования пиротехники.



Фото: ekmap.ru