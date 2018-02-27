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Рубрика: Новости дня


09:55 | 3.03.2018

Эксперты распознали природу взрывов, произошедших на недостроенной телебашне в начале февраля

Ростехнадзор сообщил защитникам телебашни о природе взрывов, произошедших на самом известном екатеринбургском долгострое в начале февраля.

В своём ответе ведомство сообщило, что 15-19 февраля специалистами были проведены внеплановые проверки на объекте. Выяснилось, что демонтажные работы были произведены не с помощью взрывчатого вещества, а с помощью пиротехники, разрешение на использование которой не требуется.

Сейчас обращение защитников телебашни передано в ГУ МЧС, поскольку именно это ведомство занимается регулированием использования пиротехники.

Фото: ekmap.ru

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»



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