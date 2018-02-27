Владимир Путин ответил на вопрос об усилении роли журналистского сообщества

21:38 | 2.03.2018

Полномочия журналистов могут быть расширены - об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин на Медиафоруме ОНФ в Калининграде.



Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал, что статус представителей СМИ по сравнению с советским временем снизился: если раньше чиновники после компрометирующих публикаций складывали партбилет на стол, то теперь зачастую не реагируют на статьи в прессе. В связи с этим он предложил ввести административную ответственность для чиновников за отказ в аккредитации и за затягивание ответов на запросы.



Владимир Путин согласился с тем, что органы власти должны иначе реагировать на публикации и необходимо разработать некий инструмент взаимодействия между СМИ и чиновниками, при этом отметил, что стоит действовать аккуратно, чтобы не перестараться.