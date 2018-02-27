В Екатеринбурге загорелся торговый центр на Амундсена

21:04 | 2.03.2018

Сегодня в 19:19 в торговом центре «Кит» на Амундсена в Екатеринбурге случился пожар. По информации сотрудников торгового центра, причиной эвакуации стали неполадки с электропроводкой в супермаркете «Райт», расположенном на первом этаже.



На выходе из супермаркета наблюдалось сильное задымление. На место прибыли несколько бригад пожарных. Пожарно-спасательные подразделения приняли меры по тушению пожара. По словам очевидцев, тушение огня происходило на цокольном этаже. Посетители и персонал эвакуированы.



Фото: е1.ru