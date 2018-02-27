Архивные документы, связанные с историей Демидовых, вернутся на Урал

22:01 | 1.03.2018

Архивные документы истории рода Демидовых сейчас хранятся в отечественных и зарубежных собраниях. Повышенный интерес к данным связан с 340-летием со дня рождения Акинфия Демидова, который смог развить металлургическое производство на Урале.



Выявив и приобретя документы и их копии, Государственный Архив Свердловской области сформирует документальные источники, которые станут доступны для жителей Урала. Исторические документы можно будет использовать для размещения на выставках, исследований, a также для публикаций в интернете.



Отметим, что состав совета по оценке архивных документов уже утвержден губернатором.



Фото: rg.ru