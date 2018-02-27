Дело свердловских серийных автоугонщиков передано в суд

15:45 | 1.03.2018

Двое жителей Березовского 1991 и 1995 годов рождения обвиняются в серии автоугонов с помощью специальных технических средств. По версии следствия, они действовали с марта по июнь 2017 года на территории Березовского и Екатеринбурга.



Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, ущерб от действий предполагаемых преступников составил более 3,6 млн рублей. Они похитили пять автомобилей таких марок, как KIA, Hyundai, Toyota, и пытались украсть шестой. Три машины удалось вернуть законным владельцам.



Сейчас на имущество обвиняемых наложен арест, дело передано в Березовский городской суд.





Фото: zhiznrajona.ru