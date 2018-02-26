20:01 | 28.02.2018

В районе перевала Дятлова пропал турист из Екатеринбурга, отправившийся в одиночный поход. За помощью в Ивдельский поисково-спасательный отряд обратились родственники пропавшего, который не выходит на связь уже три недели.



По словам спасателей, маршрут пропавшего Александра Андреева неизвестен, так как перед уходом в поход мужчина не зарегистрировался, что значительно усложняет его поиски.



Напомним, перевал известен историей о гибели туристической группы Игоря Дятлова зимой 1959 года. Причина смерти туристов остается неизвестной и по сей день. Последней жертвой стал турист из Кемерова, который погиб на перевале Дятлова п в сентябре 2017 года.



Фото: abc-24.info