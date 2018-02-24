В Екатеринбурге найден водитель, скрывшийся после наезда на девочку

18:58 | 26.02.2018

Сегодня днем в Екатеринбурге на 13-летнюю девочку наехал водитель автомобиля ВАЗ-2107, сразу скрывшийся с места происшествия. Позже водитель был найден.



По информации ГИБДД Екатеринбурга, водитель автомобиля, двигаясь по дублеру улицы Восточная, сбил 13-летнюю девочку, переходившую проезжую часть неположенном месте. С сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой девочка была госпитализирована в больницу.



Позже сотрудниками ГИБДД была установлена марка и государственный регистрационный знак автомобиля, которое затем было найдено во дворе дома № 84 по улице Восточная. Водителем автомобиля оказался 27-летний мужчина. По его словам, причиной скрытия с места преступления стал сильный испуг и шок. Однако несмотря на это водителю грозит либо лишение прав на срок от одного года до полутора лет, либо арест до 15 суток.



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга