В Екатеринбурге двух врачей-стоматологов лишили права заниматься медицинской деятельностью

16:56 | 26.02.2018

В Екатеринбурге двух врачей частной стоматологической клиники лишили права заниматься медицинской деятельностью в течение двух лет. Основанием стало оказание гражданину некачественной услуги, что повлекло причинение вреда здоровью средней тяжести.



В ноябре 2014 года пациенту сделали костную пластику и установили шесть имплантатов. При этом была повреждена одна из ветвей тройничного нерва, что повлекло онемение части лица.



В дальнейшем установлено, что 29-летний врач-стоматолог не имел необходимой профессиональной подготовки и сертификата по специальности «стоматология хирургическая». Также известно, что операция проводилась с ведома главного врача клиники, которая допустила стоматолога к операции.



Все это вылилось в уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору».





Фото: dentalogia.ru