В жилые дома на ЖБИ в Екатеринбурге вернулась холодная вода

10:12 | 25.02.2018

Минувшей ночью в Екатеринбурге коммунальные службы ликвидировали последствия аварии на ЖБИ, по причине которой была отключена подача холодной воды в нескольких домах.



По информации Водоканала, вода была отключена из-за прорыва на Сыромолотова, 19. Позже в МЧС сообщили, что водоснабжение было восстановлено в полночь. Устранение последствий было запланировано на сегодняшнее утро.



Напомним, ЧП стало причиной ограничения подачи холодной воды в 22 жилых дома по улицам Бетонщиков, Высоцкого, Рассветной, Сыромолотова и 40-летия Комсомола.



Фото: gorod-che.ru