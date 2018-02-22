Екатеринбурженка поставила рекорд по самому короткому пребыванию на проекте «Дом-2»

16:04 | 24.02.2018

Екатеринбурженка Ольга блистала в эфире всего 20 минут, после чего участники известного шоу проголосовали против ее пребывания на проекте. Ведущих и участников телестройки напрягло то, что девушка оказалась неразговорчивой.



Ведущая Ольга Бузова предложила своей тезке рассказать что-нибудь о себе, на что та ответила: «А что рассказывать?».



После этого ответа участники шоу предпочли оставить на телестройке других участников, прибывших вместе с Ольгой.



Фото: скриншот с видео телеканала ТНТ