Чиновники Среднеуральска «проморгали» нарушение постановления Евгения Куйвашева

В Среднеуральске местные жители обратили внимание на проведение ярмарки в кинотеатре «Волна», которая, вероятно, проводится в нарушение закона. Согласно «Порядку организации ярмарок и продажи товаров на них», утвержденному постановлением правительства Свердловской области от 7 декабря 2017 года (подписано губернатором Евгением Куйвашевым), «запрещается организация и проведение ярмарки в помещениях учреждений культуры».Известно, что в администрации Среднеуральска ответственным за торговлю является сотрудник отдела экономического планирования Василий Простов, а директором Дворца культуры, на базе которого работает кинотеатр «Волна», — Нина Котенева. Почему ответственные лица допускают упущения в работе (в кинотеатре регулярно торгуют ширпотребом), неизвестно.