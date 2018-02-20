Неизвестные избили и ограбили помощника депутата Законодательного Собрания

20:00 | 21.02.2018

Сегодня на помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской области Евгения Зяблицева было совершено разбойное нападение. Информацию о случившемся Зяблицев опубликовал на странице в Facebook.



Как сообщает сам Зяблицев, преступники похитили портфель с документами, обращениями граждан и ноутбуком, которые в это время были у помощника депутата – Алексея Бабушкина. У Бабушкина диагностировано сотрясение мозга.



Сейчас правоохранительные органы занимаются поисков нападавших. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.



Фото: профиль Евгения Зяблицева в Facebook