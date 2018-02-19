Рубрика: Новости дня
23:14 | 20.02.2018
Мэрия Алапаевска отказалась от покупки «Тойота Камри»
Парламентарий раскритиковал идею чиновников, отметив, что надо быть экономнее, предложил отказаться от закупки или приобрести машину попроще.
Вероятно, что Андрею Альшевских все же удалось «достучаться» до мэрии Алапаевска. Сегодня, 20 февраля, закупка была отменена.
«Администрация Алапаевска отказалась от покупки дорогостоящего авто. Товарищ градоначальник Сергей Беспалов , спасибо, что прислушались к доводам общественности. Это мудрое и единственно правильное решение», – отметил Андрей Альшевских.
Фото: http://gepard-s.ru
© «Вечерние Ведомости»
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