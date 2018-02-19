Мэрия Алапаевска отказалась от покупки «Тойота Камри»

23:14 | 20.02.2018

Администрация Алапаевска отказалась от приобретения автомобиля «Тойота Камри», на который была готова потратить 1 миллион 788 тысяч рублей. Информация о покупке появилась в СМИ 15 февраля, после того, как о планах мэрии рассказал депутат Государственной думы Андрей Альшевских.



Парламентарий раскритиковал идею чиновников, отметив, что надо быть экономнее, предложил отказаться от закупки или приобрести машину попроще.



Вероятно, что Андрею Альшевских все же удалось «достучаться» до мэрии Алапаевска. Сегодня, 20 февраля, закупка была отменена.



«Администрация Алапаевска отказалась от покупки дорогостоящего авто. Товарищ градоначальник Сергей Беспалов , спасибо, что прислушались к доводам общественности. Это мудрое и единственно правильное решение», – отметил Андрей Альшевских.



Фото: http://gepard-s.ru