За убийство двоих людей и незаконный оборот оружия свердловчанину грозит пожизненное заключение

23:08 | 20.02.2018

В Свердловский областной суд направлено дело в отношении 32-летнего жителя одного из поселков Ивделя, обвиняемого в расстреле двух человек и незаконном обороте оружия и боеприпасов.



По данным следствия, 10 декабря 2011 года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, расстрелял из гладкоствольного охотничьего ружья двух мужчин, к которым испытывал «личные неприязненные отношения». Примечательно, что, по информации СУ СКР, ружьем мужчина «владел на законных основаниях». После совершения преступления мужчина скрылся. Задержать его удалось только в августе 2017 года.



По словам руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, задержать подозреваемого удалось в Елабуге. По информации пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, мужчине грозит пожизненное лишение свободы.



Фото: lipetskmedia.ru