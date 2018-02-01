Пожар на пилораме в Верхней Салде потушен

17:11 | 20.02.2018

Пожарные справились с огнем на пилораме в Верхней Салде. Площадь горения составила 1200 кв. м. Сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, очагом пожара была сушильная камера. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение технологического процесса при сушке досок.



Отметим, что в результате ЧП никто не пострадал. Превышения концентрации вредных веществ также не установлено.





Фото: 360tv.ru