30-летний екатеринбуржец установил таблички со словами песни на улице Репина

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга задержали подозреваемого в порче дорожного знака.В середине февраля 30-летний местный житель установил таблички на дорожном знаке на улице Репина. Сам екатеринбуржец объяснил, что сделал это по собственной инициативе в рамках некой художественной акции. Сейчас в отношении него возбуждено административное дело. Назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.«Подобная противоправная деятельность создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью его участников», - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.