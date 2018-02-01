Индекс промышленного производства Свердловской области превысил среднероссийский

14:46 | 20.02.2018

Индекс промышленного производства Свердловской области в январе составил 102,9 % по отношению к среднероссийскому, такие данные приводит Свердловскстат.



Так, в производстве машин и оборудования зафиксирован рост в 1,9 раза, в производстве электрического оборудования — в 1,3 раза, в металлургии индекс производства составил 105,7 %.



Отметим, что объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций — 156,1 млрд рублей, что выше на 15,9 % по сравнению с показателями января 2017 года.





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