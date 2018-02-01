В Верхней Салде горит пилорама. Площадь пожара — 1 тыс. кв. метров

14:04 | 20.02.2018

В Верхней Салде на территории промышленной зоны горит пилорама. Площадь пожара — около 1 тыс. кв. метров. С огнем борются 30 пожарных.



«Горит кровля и пиломатериалы в здании пилорамы. Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня по зданию пилорамы. Угрозы распространения огня за пределы здания нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.



По предварительной информации, никто не пострадал. 12 работников самостоятельно покинули горящее здание.





Фото: ugranow.ru