Рубрика: Новости дня
14:04 | 20.02.2018
В Верхней Салде горит пилорама. Площадь пожара — 1 тыс. кв. метров
«Горит кровля и пиломатериалы в здании пилорамы. Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня по зданию пилорамы. Угрозы распространения огня за пределы здания нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По предварительной информации, никто не пострадал. 12 работников самостоятельно покинули горящее здание.
Фото: ugranow.ru
© «Вечерние Ведомости»
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