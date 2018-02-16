Пропавшая на Уралмаше мать двоих детей вернулась домой

19:34 | 19.02.2018

Проживающая в Екатеринбурге Валентина Адаменко, которая пропала в пятницу днём, вернулась домой. Об этом сообщила сестра женщины.



— Валентина пришла домой и ревёт, — рассказала Варвара, сестра пропавшей.— Она в адекватном состоянии, трезвая, с ней всё в порядке.



Неизвестно, где мама двух маленьких девочек находилась все это время. В последний раз её видели в пятницу в школе одной из дочек. После она перестала выходить на связь. Родственники женщины сообщали, что она никогда не бросала дочерей и не пропадала на несколько суток.





Фото: Валентина Адаменко, vk.com

