Прокуратура выявила двоих первоклассников-«нелегалов» в Железнодорожном районе Екатеринбурга

15:30 | 19.02.2018

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга выявила нарушения в документах, поданных родителями первоклассников для зачисления детей в школы, сообщает пресс-служба ведомства.



Выяснилось, что регистрация детей была указана несуществующая: управление по вопросам миграции отдела полиции УМВД России по Екатеринбургу отчиталось, что несовершеннолетние по этим адресам не прописаны.



Были возбуждены уголовные дела по факту подделки документов. Родителям грозит до 2 лет лишения свободы.



Всего же в этом учебном году было зачислено 13 166 детей. Полностью укомплектовано 38 образовательных учреждений.



На текущий момент в прокуратуру Екатеринбурга и прокуратуры районов города поступило 21 обращение по вопросу зачисления детей в первые классы. В основном родители жалуются на сбой портала государственных услуг в ночь на 1 февраля 2018 года, а также на принцип закрепленности школы за конкретной территорией.



Фото: szaomos.news