Супермаркет «Перекресток» на Серова оштрафовали за шум по ночам

14:21 | 19.02.2018

Продуктовый супермаркет «Перекресток» был оштрафован на 3 000 рублей. Причиной стали жалобы жителей окрестных домов на вой сирены сигнализации. Как пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга прессе, граждане обратились в полицию, было возбуждено административное производство и торговый дом привлекли к ответственности.



«Согласно поступившим материалам, установлено следующее: 14.12.2017 с 03 час. 00 мин. и до утра в магазине «Перекресток», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Серова, д. 41, работала сигнализация, что нарушает тишину и покой граждан в ночное время. АО «Торговый дом «Перекресток» в результате своей деятельности допустило нарушение тишины и покоя граждан в период с двадцати трех до восьми часов по местному времени, что влечет административную ответственность по ст. 37 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», — пишет пресс-служба.



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