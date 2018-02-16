В Екатеринбурге днем на улице Высоцкого был насмерть сбит мужчина

18:06 | 18.02.2018

Сегодня днем в Екатеринбурге на улице Высоцкого насмерть сбили мужчину. Точные обстоятельства происшедшего неизвестны.



Авария произошла неподалеку от улицы Сыромолотова. По словам очевидцев, на месте ДТП находятся два автомобиля, один из которых залетел на бордюр, так что вполне вероятно, что мужчину сбили две машины.



В настоящее время в ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.



Фото: e1.ru