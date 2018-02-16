В Екатеринбурге разыскивают 28-летнего мужчину, который пропал пять дней назад

12:20 | 18.02.2018

В Екатеринбурге разыскивают 28-летнего Андрея Сливницына, который ушел из дома 13 февраля и все еще не вышел на связь.



По словам супруги разыскиваемого, которая в первую же ночь обратилась в полицию, 13 февраля Андрей ушел на работу из своего дома на Павла Шаманова, 21, в 07:00. Уже в 07:40 его телефон был отключен. Больше его не видели. Андрей работает менеджером по продажам, и на работе он также не появлялся.



По информации поискового отряда «Лиза Алерт», в момент исчезновения молодой человек был одет в синие брюки, синие ботинки с красной каймой, черный пуховик.