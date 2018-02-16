В Екатеринбурге празднуют последний день Масленицы

11:27 | 18.02.2018

Последний день Масленицы сегодня в Екатеринбурге можно отпраздновать не только поеданием блинов дома в кругу семьи, но и поджиганием чучела в шумной компании. Широкое празднование Масленицы состоится на нескольких точках.



Традиционно главной точкой широкого празднования Масленицы станет Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Мероприятия стартуют уже в полдень — открытие ярмарки народных промыслов, масленичные забавы и аттракционы. Также гостей парка порадуют мастер-классами, концертом и выставкой масленичных чучел. Чучело Масленицы будет сожжено в 17:30.



Также в полдень стартуют праздничные гулянья на площадках перед кинотеатром «Знамя» (Кировградская, 11), в Центре культуры «Горный Щит» (Ленина, 12а) и Доме культуры «Елизаветинский» (Бисертская, 14). А в 14:00 в Центре культуры и досуга «Садовый» (Верстовая, 14) праздник отметят мероприятием «Играй гармонь!».



Фото: myrussianland.ru