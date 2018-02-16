Рубрика: Новости дня
17:10 | 17.02.2018
Экс первый секретарь Свердловского обкома КПСС Яков Рябов представлен к государственной награде
Напомним, в статусе первого секретаря Свердловского обкома КПСС Яков Петрович Рябов руководил Средним Уралом с 1971 по 1976 год.
Рябов Яков Петрович. Биография
Советский государственный и политический деятель; академик, профессор, член Экспертного совета, первый вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка Российской Федерации.
Родился в семье крестьянина 24 марта 1928 года в д. Шишкеево (Рузаевский район, Мордовская АССР).
В 1930 году родители Якова Рябова приехали в Свердловск на строительство Уралмашзавода.
С мая 1942 года после окончания 7-го класса Рябов работал в колхозе в Туринском районе Свердловской области.
С октября 1942 года учился в машиностроительном техникуме по специальности «проектирование, производство и испытание танковых дизельных моторов». Одновременно работал на Уралмашзаводе токарем, затем фрезеровщиком, сверловщиком, карусельщиком.
В 1944 году на военных сборах вступил в комсомол.
В 1946 году после окончания техникума был направлен на 76-й завод (ныне Уральский турбомоторный завод). Одновременно учился в Уральском политехническом институте на вечернем отделении.
Окончил в 1952 году Уральский политехнический институт.
Член КПСС с 1954 года.
1956–1958 — техник, инженер, руководитель конструкторской группы, начальник КБ, начальник цеха Уральского турбомоторного завода;
1958–1960 — секретарь парткома Уральского турбомоторного завода;
1960–1963 — первый секретарь Орджоникидзевского РК КПСС;
1963–1966 — первый секретарь Свердловского ГК КПСС;
1966–1971 — второй секретарь Свердловского обкома КПСС;
1971–1976 — первый секретарь Свердловского обкома КПСС;
1976–1979 — секретарь ЦК КПСС;
1979 — первый заместитель председателя Госплана СССР;
1983 — председатель Государственного комитета по внешнеэкономическим связям СССР;
1984 — заместитель Председателя Совета Министров СССР;
1986–1990 — Чрезвычайный и Полномочный посол СССР во Франции;
1991 г. — советник-консультант по работе с французскими фирмами; депутат Верховного Совета СССР 8–11-го созывов; депутат Верховного Совета РСФСР 6–8-го созывов; 1967–1975 — член Военного совета 4-й отдельной Армии ПВО; 1971–1976 — член Военного совета Уральского военного округа; 1976–1979 — член Совета обороны СССР; 1992 — сопредседатель международного «Демидовского фонда»; с 2001 г. — почетный президент Уральского землячества; 1992–2001 — президент Ассоциации содействия развитию Уральского региона; действительный член Академии инженерных наук, Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского; почетный академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
Награды: орден Ленина (трижды); орден Октябрьской Революции; орден Трудового Красного Знамени (дважды); орден «Знак Почёта»; медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; орден Петра Великого I степени; знак «Никита Демидов» (№ 1); лауреат премии им. Петра Великого (с вручением золотой медали) — за выдающийся вклад в развитие и укрепление Государства Российского; премии им. Г.К. Жукова — за выдающийся вклад в развитие и укрепление обороноспособности РФ.
Фото: ruzaevka-rm.ru
© «Вечерние Ведомости»
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