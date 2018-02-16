Уралец попал в тюрьму за угон автомобиля, который 5 лет стоял во дворе

17:02 | 17.02.2018

На Урале мужчину отправили в колонию строгого режима за то, что он угнал Mitsubishi Lancer, простоявший 5 лет у дома.



В 2012 году житель ХМАО приехал на Mitsubishi в гости к своей маме в посёлок под Серовом. В пути у машины возникли проблемы с двигателем и проводкой. Мужчина решил оставить машину на Урале. Присматривать за ней должен был его друг.



Сначала машина стояла в гараже, а потом у дома приятеля — на улице 4-й Пятилетки в Серове. За 5 лет, пока машина стояла на улице, с иномарки воры сняли колёса и украли пассажирские сиденья.



В пресс-службе свердловского главка также рассказали следующее: «В марте 2017 года машина вовсе исчезла. Заявил же о произошедшем владелец транспортного средства лишь 2 января 2018 года. Несмотря на такое продолжительное время, прошедшее с момента хищения транспортного средства до заявления о данном факте в дежурную часть полиции, местонахождение машины сотрудникам уголовного розыска удалось установить в течение недели после поступившего сообщения о преступлении».



Выяснилось, что машину забрал эвакуатор, вызванный приятелем очередного знакомого, который должен был присматривать за автомобилем. Мужчина продал машину на запчасти.



Хозяин Mitsubishi оценил причиненный ущерб в 25 тысяч рублей, а суд постановил, что угонщика отправят на 9 месяцев в колонию строгого режима, поскольку ранее он уже был судим за кражу, а также нигде не работал.



Фото: ekabu.ru