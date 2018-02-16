На Шефской в Екатеринбурге Toyota отлетела в столб после ДТП

16:31 | 17.02.2018

Авария произошла сегодня в 6:30 на перекрёстке Шефская — Фрезеровщиков.



— 54-летний водитель Hyundai Accent при повороте налево, на Фрезеровщиков, не уступил дорогу встречному автомобилю Toyota Camry, допустил с ним столкновение. После столкновения Toyota Camry въехала в столб освещения, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Toyota Camry. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом правого бедра.





Фото: aganim.ru