В Екатеринбурге из-за ДТП возле Южного автовокзала парализовано движение трамваев

20:12 | 16.02.2018

В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала парализовано движение трамваев. Причиной стало ДТП - две иномарки столкнулись друг с другом на трамвайных путях.



По информации очевидцев происшествия, авария произошла на участке улицы 8 Марта возле пересечения с улицей Циолковского. В настоящий момент причины ДТП неизвестны. Информация о состоянии участников аварии также неизвестна.



Фото: «Инцидент Екатеринбург»/vk.com