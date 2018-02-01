СКР вынудил предприятие в Арамиле погасить зарплатный долг

17:18 | 16.02.2018

После возбуждения уголовного дела и бесед со следователем директор коммерческой организации в Арамиле погасил долги по зарплате (в общей сложности более 300 тысяч рублей), сообщает пресс-служба свердловского СУ СКР.



В органы правопорядка обратились два сотрудника той компании, мастер и технолог. Им не выплачивалась заработная плата с мая по сентябрь 2016 года.



«В итоге разъяснительная работа, проведённая следователем СКР, привела к положительному результату. Директор предприятия в полном объёме погасил задолженность по заработной плате перед своими бывшими работниками, тем самым примирившись с ними», — резюмирует пресс-служба ведомства.



Фото: forumnov.com