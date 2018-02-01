Екатеринбурженка отсудила у авиакомпании деньги за «пустые» билеты

16:45 | 16.02.2018

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга обязал уполномоченного агента авиакомпании Alitalia, ООО «Индивидуальный туристический сервис», возместить клиенту убытки за покупку авиабилетов, моральный вред и оплату юридических услуг, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Екатеринбурженка купила на онлайн-агрегаторе билеты из Екатеринбурга в Рим за 70 628 рублей. Билеты предоставила компания Alitalia, с указанием авиакомпании «Аэрофлот» в качестве перевозчика. В аэропорту выяснилось, что билеты недействительны: клиентов нет в списках. Пострадавшим пришлось покупать билеты повторно: общая сумма убытков составила 122 070 рублей.



По приезде из отпуска женщина обратилась в суд. Выяснилось, «Аэрофлот» дважды отказывал в подтверждении мест, которые к тому времени закончились, однако ООО «Индивидуальный туристический сервис» всё равно выписало билеты и выставило счёт. Помимо покупки вторых билетов, компанию обязали возместить еще и 5 тысяч за моральный ущерб и 25 — за оплату услуг юриста.



Фото: skift.com