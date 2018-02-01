Капремонт здания екатеринбургского цирка оценили в 97 млн рублей

12:50 | 16.02.2018

15 февраля руководство екатеринбургского цирка разместило на сайте госзакупок тендер на ремонт здания цирка. Торг начнется с 97 млн 726 тысяч рублей.



Заказчик требует провести капремонт кровли и купола (в частности, требуется укрепить опорные узлы арочных свай), отреставрировать барельефы, заменить все окна, очистить стены до кирпича, утеплить их и обновить систему вентиляции.



Фото: panoramio.com