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Рубрика: Новости дня


12:50 | 16.02.2018

Капремонт здания екатеринбургского цирка оценили в 97 млн рублей

15 февраля руководство екатеринбургского цирка разместило на сайте госзакупок тендер на ремонт здания цирка. Торг начнется с 97 млн 726 тысяч рублей.

Заказчик требует провести капремонт кровли и купола (в частности, требуется укрепить опорные узлы арочных свай), отреставрировать барельефы, заменить все окна, очистить стены до кирпича, утеплить их и обновить систему вентиляции.

Фото: panoramio.com

© «Вечерние Ведомости»



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