Президентский проект «Безопасные и качественные дороги» набирает обороты в Свердловской области

17:57 | 15.02.2018

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Свердловским областным Управлением автомобильных дорог заключен первый контракт с дорожными строителями на ремонтные работы в 2018 году. Выполнять работы по ремонту участка автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (обратное направление) продолжит ООО «ПромСтройДекор».



Документация по большинству объектов проекта уже размещена на официальном сайте единой информационной системы закупок.



Напомним, что в 2018 году предстоит отремонтировать 37 участков дорожной сети екатеринбургской агломерации общей протяжённостью 138 километров. Среди них 28,5 километров федеральных дорог и около 80 километров дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе будут приведены в нормативное состояние участки автодорог Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (обратное направление), Екатеринбург – Реж – Алапаевск, Белоярский – Асбест, Богданович – Сухой Лог. Также будут приведены в порядок 30 километров уличной сети Екатеринбурга, в ремонтную программу включены улицы Белинского, Техническая, Блюхера, Шефская, 8 марта.



При реализации президентского проекта большое внимание уделяется общественному контролю. По поручению губернатора Евгения Куйвашева, при формировании перечня объектов для приоритетного проекта активно использовалась обратная связь с уральцами, и данные полученные от общественности.



Специально для учета общественного мнения было разработано мобильное приложение «Монитор-ЕК», с помощью которого автомобилисты оперативно могут сообщать о недостатках дорожного покрытия. Приложение «Монитор-ЕК» стало эффективным инструментом для всех участников программы. Благодаря ему каждый житель области может подключиться к реализации приоритетного проекта и стать его участником. Голос каждого пользователя влияет на дорожные ремонты и строительство дорог. Напомним, что приложение бесплатно и доступно в AppStore и GooglePlay.



Свой существенный вклад в формирование программы внесло тесное сотрудничество с общественным движением Общероссийский народный фронт. На основе голосования «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в программу внесены 10 участков дорог отмеченных уральцами как самые плохие, эти участки будут также полностью отремонтированы в 2018 году.



Губернатор Свердловской области неоднократно подчеркивал, что хорошие дороги в регионе являются одним из необходимых условий для успешного экономического развития и социального благополучия в регионе. «Повышение качества улично-дорожной сети и сокращение количества аварийных участков является одним из приоритетных направлений работы правительства Свердловской области. Мы намерены двигаться с опережением в реализации проекта по повышению безопасности дорог в регионе, используя все возможные для этого ресурсы», – сказал Евгений Куйвашев.



Фото: v-tagile.ru

